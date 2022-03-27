شاهد بالفيديو: مطربة سودانية شهيرة تثير الجدل وتشعل منصات التواصل برقصها الخليع وترديدها لأغنية تحمل إيحاءات جنسية





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة مني ماروكو أثناء تغنيها في حفل خاص ضم عدد من الشباب الذين كانو يقفون جانبها وتبادلهم الكلمات الغير محتشمة وتظهر أصواتاً غريبة أثناء التغني.



وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز ) أثارت ماروكو ضجة بمنصات التواصل وجعلت رواد موقع “فيسبوك” ينتقدونها كثيراً على الكلمات التي تحمل إيحاءات جنسية والطريقة التي كانت تؤدي بها بجانب اسلوبها المغري الذي جعل جمهورها يشن عليها الهجوم من خلاله.

يذكر إن ماروكو قد ظهرت قبل عدة أشهر في حفل غنائي خاص وهي ترتدي فستانا ضيق وغير” محتشم” جعلها تتعرض للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

الخرطوم:(كوش نيوز)