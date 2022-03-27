أول تعليق من الرئيس الفرنسي على وصف بايدن لبوتين بـ الجزار





علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على وصف نظيره الأمريكي جو بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، بأنه “جزار”.

وقال ماكرون، خلال مقابلة على قناة “فرنسا 3” : “لن أستخدم هذه المصطلحات لأنني ما زلت أجري محادثات مع الرئيس بوتين وهدفنا وقف الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، مع تجنب التصعيد”.

وكان بايدن وصف بوتين بأنه “جزار”، عندما سُئل من قبل المراسلين المسافرين معه عن ما شعر به في تعامله مع الرئيس الروسي عند رؤيته اللاجئين الأوكرانيين في وارسو.

وأثار الرئيس الأمريكي التكهنات بعد إدلائه بتصريح عن نظيره الروسي، خلال خطاب ألقاه خارج القلعة الملكية في العاصمة البولندية، وارسو، حيث قال: “بحق الله، لا يمكن لهذا الرجل أن يظل في السلطة”.

مزمز