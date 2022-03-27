قلواك: سلمنا “حميدتي” رداً على مقترح إدماج قوات أطراف السلام بجنوب السودان





أعلن مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، تسليم رد مكتوب من بلاده، على السودان والذي دفعت به آلية تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخاص بدمج القيادة العسكرية العليا في الجنوب وتخريج القوات، إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان والى نائبه الأول الفريق أول دقلو.

وقال قلواك عقب لقائه الفريق أول دقلو بمكتبه اليوم الأحد، إنه حمل رسالةً من رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت، إلى نائب رئيس مجلس السيادة، تتعلّق بالرد على مقترح إدماج القوات العسكرية العليا في جنوب السودان تنفيذاً لاتفاقية السلام، مشيراً إلى أن حكومة بلاده خصّصت مواقع للقوات العسكرية لأطراف السلام وتسليمها لحكومة السودان التي تُمثِّل ضامناً للاتفاق.

وأوضح أنه بعد لقاء نائب رئيس مجلس السيادة واطلاعه على سير تنفيذ الاتفاقية، اتفقوا على عقد اجتماع بالخرطوم مع اللجنة الفنية ومن ثم التوجه إلى جوبا لعقد اجتماع يشمل جميع أطراف سلام اتفاقية جنوب السودان لإنهاء الملف.

وأكد قلواك أن السودان ضامن ومراقب لاتفاق سلام جنوب السودان وتنفيذه إلى جانب كونه رئيساً لـ(الإيقاد)، وأن نائب رئيس مجلس السيادة يُشرف شخصياً على سير تنفيذ اتفاقية السلام، وأجرى عدة زيارات إلى جوبا متعلقة بالشأن، وقال “الفضل يرجع للنائب الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأصبح رجل السلام ورمزاً لسلام الدولتين”.

صحيفة الصيحة