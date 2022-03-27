العطا يلتقي وفد الشراكة الأكاديمية الرياضية السوداني





إلتقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، مسؤول الملف الرياضي، الفريق الركن ياسر العطا بالقصر الجمهوري اليوم، وفد الشراكة الأكاديمية الرياضية السوداني السعودي.

وقال عضو الوفد البروفيسور إبراهيم محمد آدم في تصريح صحفي، إن الوفد أطلع عضو مجلس السيادة، على الاتفاق الذي وقع بين أكاديمية علوم الرياضة الدولية بالمملكة العربية السعودية وكلية دار العلوم والتكنولوجيا للنهوض بالرياضة السودانية، مشيراً إلى الشراكة بين المؤسسات الرياضية في السودان والمملكة العربية السعودية، ولفت إلى سعي السودان لتطبيق شراكة الاتفاقيات ومشروعات الشباب والرياضة.

من جانبه، أوضح مدير عام الأكاديمية للعلوم الرياضية بالمملكة العربية السعودية بجدة محمد بن الشهري، أن الهدف من هذه الزيارة المشاركة في بناء إستراتيجية رياضية وتنموية للشباب عبر الجهات الرياضية والأكاديميات والجامعات من أجل مستقبل أفضل وشراكة رياضية سودانية سعودية.

صحيفة الصيحة