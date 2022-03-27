لجنة أمن الخرطوم: حركة السير بالولاية غدا الاثنين كالمعتاد





جددت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها مساء اليوم توجيهاتها بإستمرار حملات القوات المشتركة تجاه المركبات غير المقننة وتشمل السيارات والركشات والمواتر وكافة الظواهر السالبة.

ودعت اللجنة المواطنين تبليغ مراكز الشرطة عن اي مظاهر سالبة او مركبات غير مقننة حفاظا على أمن وسلامة المواطن.

على صعيد ثاني أكدت اللجنة أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية، كما اكدت أن حركة السير ستكون يوم غد الاثنين كالمعتاد وان الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات، بجانب التأكيد على انها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات وتمكينها من توصيل رسالتها

واهابت اللجنة بالمواطنين الكرام بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، واشارت الى أن منطقة وسط الخرطوم (من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً غير مسموح بالتجمعات فيها.

وكالة سونا