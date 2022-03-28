بعد فشل سقوط كييف.. مسؤول أوكراني يكشف مخطط بوتين: هذه قد تكون وجهته الجديدة!





كشف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، عن مخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بعد مضي أكثر من شهر على الحرب في أوكرانيا.

وكتب رئيس المخابرات العسكرية كيريلو بودانوف على “فيسبوك” أن “بعد الفشل في الاستيلاء على كييف والإطاحة بالحكومة الأوكرانية، يغيّر (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن توجهه العملاني”، مركّزاً على “جنوب وشرق” البلاد.

وأضاف “هناك أسباب للاعتقاد بأنه يمكن أن يفرض خطاً فاصلاً بين المناطق المحتلة وغير المحتلة في بلادنا، في محاولة لإنشاء (نموذج) كوريا الجنوبية والشمالية في أوكرانيا”.

وتأتي هذه المواقف في وقت احدثت القيادة الروسية مفاجأة الجمعة بإعلانها “تركيز معظم الجهود على الهدف الرئيسي: تحرير دونباس”.

صحيفة المرصد