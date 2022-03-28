لجنة المعلمين تهاجم وزارتي المالية والتربية والتعليم





هاجمت لجنة المعلمين السودانيين، وزارتي المالية والتربية والتعليم، وقالت إن المعلمين شهدوا تعاطفاً وتفهماً واسعاً من قبل الأبناء التلاميذ والطلاب وأولياء الأمور لدواعي الإضراب “عدا وزارتي المالية والتربية والتعليم”.

وأضافت في بيان- تلقته (الصيحة)، بأن وزارة التربية قامت بإعلان جدول الامتحان التجريبي لتلاميذ الصف الثامن، وتابعت “ليس بغرض القياس والتقويم أو الاستعداد لامتحان الشهادة، بل للأسف بغرض جباية الأموال من التلاميذ وإرهاق الأسر، وطعن مجانية التعليم أولاً، وكسر إضراب المعلمين وإحراجهم ثانياً”.

وزاد البيان “كان من الأجدى لوزارة تمثِّل المعلمين أن تتفهّم قضاياهم وتعمل على حلها، بدلاً عن زيادة التعقيدات”.

وأكدت اللجنة حرصها الشديد على نجاح التلاميذ، ومراعاة تضحيات أولياء الأمور، وأعلنت كامل التزام المعلمين بالعمل الجاد من أجل ذلك حال التعاطي الإيجابي مع قضيتهم، وتعويض التلاميذ والطلاب ما ضاع من وقتهم “بعد وضع التعليم في مساره الصحيح”.

وقالت “أما في ظل هذا التردي فليس أمامنا خيار سوى مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب”.

صحيفة الصيحة