مدير المرور: ماضون في تدريب وتأهيل منسوبينا لمواكبة التطور





أَكّدَ مدير الإدارة العامة للمرور اللواء شرطة نصر الدين محمد عبد الرحيم، على مضيِّهم قدماً في تأهيل وتدريب منسوبي شرطة المرور حتى يضطلعوا بأداء واجبهم على الوجه الأمثل ومواكبة التطور والتحديث في العمل الشرطي.

وقال نصر الدين خلال حضوره ختام دورة أعمال الشؤون القانونية لرتبة المقدم فما دون بقاعة صندوق التأمين الاجتماعي لقوات الشرطة وذلك بحضور مدير إدارة صندوق التأمين الاجتماعي اللواء شرطة الطاهر عبد الحفيظ ومدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للمرور اللواء عمر حمودة، ومدير إدارة التدريب العقيد شرطة إخلاص آدم الطيب، قال إنّ إدارته ستواصل الاهتمام بالعملية التدريبية في كافة المجالات للمواكبة والتطور.

من جهتها، قالت مدير إدارة التدريب بالإدارة العامة للمرور العقيد شرطة إخلاص آدم الطيب، إن إدارتها ماضيةٌ في خُطتها لتشمل كافة الجوانب العملية والتشغيلية للعمل الشرطي.

في ذات السياق، قال ممثل الدارسين المقدم شرطة فتح الرحمن عبد الحي، إنّ الدورة مثلت لهم نقطة تحوُّل في اكتساب المعرفة والجوانب القانونية التي تُعينهم في أداء مهامهم، مُشيداً بنهج الإدارة العامة للمرور وإدارة التدريب بالإدارة لتنفيذ هذه الحِزم التدريبيّة المُميّزة.

صحيفة الصيحة