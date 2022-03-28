في بيت “عزابة” وبعراقي بلدي.. المؤثر “فهد الأزرق” يحتفي بعيد ميلاده بالإمارات





احتفى المؤثر والحكواتي المعروف على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك “فهد الأزرق” بعيد ميلاده، بالإمارات.

وقال “الأزرق” بحضور وتشريف اصدقائي وصديقاتي بدولة الامارات العربية المتحدة إمارة الفجيرة عصر اليوم الأحد، احتفلت بعيد ميلادي ال27.

مضيفاً: قدمت للحضور وجبة ضيافه تتمثل في مياه صحة وشاي كرك وتورتة بالكرملا والكاكاو والموزرلا والزبدة والعسل.

وظهر الأزرق بعراقي بلدي في مقر إقامته بمنزل “عزابة” كما أشار بتلك الملاحظات عدد من متابعيه، الذين أشاعوا جو من المرح والطرفة بمنشور المناسبة.

الخرطوم: (كوش نيوز)