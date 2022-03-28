شاهد بالفيديو: البنات والأولاد البيطلعوا المواكب في الخرطوم (بتعاصروا) و(يتحاضنوا)





هذا الفيديوا إهداء لكل أسره سودانية لها أبناء وبنات!! 👇

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تبيان توفيق تكتب بألم وحُرقه!! وإنت لازم تقرأها عشان تبكي معاي!!

الفيديوا دا بالنسبه لي ماغريب لأني عايشت المواقف دي من قريب!!

أنا إتكلمت كتير عن مجموعات النسويه وتكتلات كوادر الحزب الشيوعي وأفكار الراستفاريه المُنحله وإتكلمت عن تجربه مُماثله لمجتمع أنا كنت جزء منوا في كل تفاصيل الحياه الدقيقه والكبيره!! أسوأ تجربه مرت علي هي تجربتي مع مجموعات النسويه بافكارهم المترهله كترهل اثدائهن وهُن فتيات من كثرة فعل الفواحش والإنحراف (بدون خجل) وبدون (خوف) وبدون( دسدسه) أنا حتكلم بقلب مفتوح وعقل كبير لأنو القصه ماقصة تغير نظام ولا إسقاط عسكر ولاتغير منظومه بقدر ماهي (مشروع متكامل) شغال يعمل ليل نهار لإنو يصنع أكبر قدر من (البنات الشكش) أيوا الشكش (لاني قلت ليكم بدون خوف وبدون خجل حأتكلم) لأنو الموضوع موضوع بلد وتغير وجهة بلد من حال لي حال تاني

لأني محروقه من جواي وبالجد أنا بكتب وببكي والله ببكي على حال البنات والأولاد البقوا زي بعض في كل شي في لبسهم وقعادهُم ورُقادهُم واكلهم وشُربهُم وكل شيء مامختلفين!! الحاجه البتحرق جدآ إنوا الأفكار دي متبنياها جهات معروفه بنشاطها الهدام ونشاطها المحصور في تحرير العقول والقلوب والضمير والرجوله والأُنوثه نشاط شغال كل ثانيه ودقيقه عشان يكون في (أولاد لوايطه) بيتعايشوا مع الحاجه دي عادي ومن دون أي خجل!!

كم وكم أنا كتبت وبتذكر في العام 2029م أوردت حقائق مُثبته عن نشاط مجموعات ومنظمات شغاله تصنع في الدعاره واللواط وتصدرها وتبيعها وتوثق ليها وعامله (دوسيه) كامل للبنات والأولاد ع حسب العُمر والشكل والحجم!! هي نفسها المجموعات المتغلغله وسط الشباب ومتبنيه فكرة الثوره وفكرة التغير وفكرة التتريس والتدنيس هي نفسها المجموعات البتجيب للمجتمع صور للبنات وهِن في المواكب وبتنشرن في القنوات الفضائيه للفت الإنتباه والإغراء والتمهيد والتخطيط لتمرُد البت من تحت طوع اُمها وابوها!!عشان تجي الموكب وتتحضن زيها وزي اي بت فاكه

الفيديو التحت دا جزء لمشهد عادي بيحصل بين البنات والأولاد البيطلعوا المواكب وعادي (ببتعاصروا) و(يتحاضنوا) سوا من دون قيود المشهد دا ما مشهد مكتمل المشهد المكتمل هو تعويد البنات ديل على الحاجه دي!! ودي مابتتم إلا بي خطوات ومراحل بتبدأ بتغير الأفكار حول الدين والسُنه والرساله والبِعثه والأنبياء وإشاعة الشكوك حول الخلق والفِطره وحُجه الحياه في التكاثر بالزواج وضرورة الولي والإشهار لأنو مشكلتهم مع الثوابت والعادات والتقاليد والابويه والأمومه مشكلتهم مع (السُتره) وعشان يوصلوا البت لمرحلة إنها تبقى (داعِره) بيمكنوها في الأفكار وضرورة (التحرر) والتصالح مع الجسد وكل جلساتهُم مابتخلوا من المخدرات لأنها عندهُم هي رمزيه لمايكل وديدي وغيرهُم من رموز الراستفاريه!!

البت ألفي الفيديو دي بتحضن في الولد دا وانتوا شايفين المشاهِد دي غريبه وانا الليله بقوليكم المشاهِد دي عااااادي بتحصل في كل موكب لي كل بت وفي أكتر من كده والله والله لو الشعب دا شاف كميه (الفجور) الحصل(أيام الإعتصام) في مسجد جامعة الخرطوم وداخلية البريكس وكلية الاشعه ودار الخريجين الخرطوم الكانت مُستلماهوا لجنة الأطباء المركزيه وعاملاه (مركز وصيدليه) و(فندق) في كل غرفه مراتب مجدعه ع الارض وقاعات الكليه المرسوم في حائط كل قاعه صوره للأعضاء التناسليه وبتقع في عينك بمجرد ماخشيت!!

البت الواقفه ع حيلا دي ما لابسه (حتى ستيانه) لابسه ليها فنبله خضراء وظاهو عليها كل شي!!لأنها عارفه نفسها جايه لشنوا

أنا ماخجلت منكم (قلت الكلام أبلااااط) لانو مافي قلم جريئ ممكن يكتب عن أسواق المخدرات البقت تجوب المواكب وحكايات (المواتِر) الشغاله توزيع للغاشي والماشي وإنتو كشعب بتتلقوا الأخبار على القنوات الفضائية الرسميه العالميه بأن للثوره( إسعاف بالمواتِر) !! وهُم أصل الكارثه!! أنا بكتب لأنو مافي قلم صحفي حُر قادر يكتب عن اللواط والداعره البقت منتشره وبقى الشعب يتعايش معاهن عادي لأنها كانت واحده من مطالب نفس المجموعات الكانت بتتحدث بإسم (الثوره) في يوم من الأيام!! أنا بكتب لأنَو مافي قلم عايز يكتب ويسكب الحِبر على السخف والوساخه والنتانه والإنحراف والحقاره والإبتذاز وإحتقار الشعب المسكين دا من حبة حِفنه من السواقط والمنحرفين منهجياً وفكرياً وأسرياً ومجتمعياً!! من حبة صعاليق سايقين الشباب والشابات على أقدام الدعاره واللواط وإدمان المخدرات!! أنا بكتب لأنو مافي جهه مسؤوله قادره تتعامل مع الظواهر النتنه دي مع إنوا دا حق من حقوقها وواجب من واجباتها بإنها تبسط الأمن وتكف الأذى وتحافظ على المجتمع وتفعِل قوانين تحفظ للمجتمع دا وجاهتوا ووجهتوا وسماحه إنسانوا الصابر دا،،

معقوله لكن تبقى علينا زِله وسُكات وفسوق وفجور وحقاره ولواط وعدم إحترام كبير وعدم إحترام شارع معقوله نصل لي مرحله زي دي بي سبب ظاهره مجتمعيه واقفين عليها مجموعات بتصرف بالدولار من المنظمات والسفارات وكل همها تحرِف الشباب وتشيع الفجور ،، لي نسكت ولي متين نسكت ولي شنو نسكت وعشان منو نسكت وكييييف نسكت على الإنحطاط والحاصل قدام عيونا دا وشن فايدة الحياه والاكل والشراب مادام الواقع بقى كده ،، والله نحن نستاهل الجوع والمرض والتعب والإرهاق لأننا حتى كأمه ماعندنا نحوه تجاه دينا وعاداتنا،، نستاهل إنو ربنا كل يوم يسلط علينا المرض والخُبث لأننا شايفين الخبائث وسامتين!!

إنعل أبوا دي ثوره وإنعل أبو ديل شباب عايزين يبنوا مجتمع وعايزين يقودوا شعب زي الشعب دا،، إنعل أبو دي حكومه ماقادره تفعل قوانين النظام العام وخايفه من نفسها قبل ماتخاف من الصعالق البيتحاضنوا خلف التروس وخلف المواكب بالصوره المُغززه دي!!

طظ فيك يا أم وطظ فيك يا أب وطظ فيك ياشعب إذا إنت راضي بإنوا أولادك يباروا الرمم وبناتك يبارن (الشكش) وطظ في كل زول فاتح المنشور دا وما وصلوا أعلى مكان فيك ياسودان!! طظ في كل صحفي لابس قلادة الكتابه الحُره وساكت على الحقاره والوساخه دي!! طظ في الدوله الما قادره تأدب السعلوك الفلت من أبوهوا وأمو والسعلوكه الفلتت من أبوها وأمها “”ومدياهُم اكتر من قيمتهم مع إنهم يستاهلوا الدفن الحي!!

أنا بكتب لاني محروقه وببكي من شدة الوجع العِشتوا والشايفاهوا بيطبق في غيري أنا بكتب وببكي لأنو في ناس ساكته ع المظاهر دي وفي ناس ماقادره تفتح خشمها لأنها خايفه وجبانه!!وحتفصل خايفه وجبانه كده لحدي ماتلقى بتك وولدك منهم وقتها ارفع راسك وقول أنا استاهل

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ما حأعتذر لأي لفظ إنت شايفوا جارح لأنو دي حقيقه بقت مُعاشه ومنتشره بس إنتو دافين رؤسكم في الرمل زي النعام!!

عشان شوية بعثين وجمهورين وناصرين وبعض صعاليك المؤتمر السوداني كل هًمهم يرجعوا السُلطه عشان الأحضان ألفي الشارع دي والعِري ألفي الشارع دا يبقى قانوني الناس ساكته وأولاد الناس يموتوا بالكوم!! عشان المظهر دا والمنظر المامحترم دا إنت وانتي كببت ناس وولد ناس تطلع تقيف في الشارع وتاخد طلقه وكتالك مايتعرف عشان الأحضان دي تبقي قانونيه!!

إنعل أبو المدنيه لوكان دا طاريها ياصعاليك يا أولاد الكلب!!

#أقطع_راس_الحيه

#خلف_الترس_مسطول

#خلف_الترس_شماسي

#لا_لهدم_المجتمع

تبيان توفيق ❤️

