الداخلية تعلن انتهاء أزمة استخراج الجوازات





أعلن مدير مجمع خدمات الجمهور بالخرطوم العميد شرطة محمد صديق، انتهاء أزمة الجوازات بعد استئناف العمل بمصنع الجوازات وأكد أنه يعمل على مدار 24 ساعة.

وقال مدير المجمع في تصريح يحسب (المكتب الصحفي للشرطة) أمس، إن مشكلة الجوازات تمت معالجتها تماماً، ونوه إلى أن مصنع الجوازات يعمل بطاقته القصوى على مدار ٢٤ ساعة، لافتاً إلى أن إجراءات التسليم مستمرة خلال الدوامين المسائي والصباحي تفادياً للازدحام، وأكد وجود عدد كبير من الجوازات جاهزة للتسليم، مطالباً أصحابها بالحضور لاستلامها.

صحيفة اليوم التالي