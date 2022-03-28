البرهان يلتقي مبعوث فرنسا الخاص للقرن الافريقي





أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بمتانة ورسوخ وأزلية العلاقات السودانية الفرنسية .

وأثنى خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي فريدريك كلافيه والوفد المرافق له بحضور سفيرة فرنسا لدي السودان ووكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف أثنى على الجهود الإيجابية المقدرة التي بذلتها باريس لدعم السودان لا سيما فيما يتعلق بإقامة مؤتمر باريس وإعفاء الديون وإعادة السودان لأحضان المجتمع الدولي ودعم الإنتقال السياسي والسلام والأمن والإستقرار في ربوعه .

وأطلع البرهان المبعوث الفرنسي والوفد المرافق له على على مجريات وتطورات الأحداث السياسية والمجهودات الكبيرة التي ظلت تبذلها الدولة لحل الأزمة.

من جانبه أكد مبعوث فرنسا الخاص للقرن الأفريقي حرص وإستعداد بلاده لدعم ثورة ديسمبر المجيدة والإنتقال السياسي والديمقراطي حتى قيام الإنتخابات داعيا القوى السياسية وكافة شرائح وقطاعات الشعب السوداني للإنخراط في عملية التوافق الوطني الذي تدعو له الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي .

هذا وقد بحث الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وكالة سونا