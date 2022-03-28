شاهد بالفيديو: (أنا ما فنان أنا حرامي) مطرب سوداني يفقد المنطق ويكشف المثير عن مجال عمله في حفل خاص





أظهر مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الإجتماعي يوثق لحظة تحدث المطرب ود دار الزين صاحب الأغنية الشهيرة ( شيخ اب حراز) الذي رحب أثناء حفله باحدي الشخصيات قائلا “حبابك في القيامة “.



وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز) أراد ود دار الزين التحدث إلي الجمهور الا أنه فقد المنطق وأصبح يتحدث عن أشياء ليس لها علاقة بالحفل مما جعل رواد مواقع التواصل يشنون عليه هجوماً عنيفاً بسبب ماقاله وصرح به في الحفل أمام الجمهور.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)