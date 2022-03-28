شاهد بالفيديو: (التوب عامل شغل الجن) الجمهور يغازل المطربة جواهر





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة السودانية جواهر وهي تتغنى في حفل إحتفاء بعيد الأم الذي كان قبل عدة أيام.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كانت جواهر ترتدي الثوب السوداني الأصيل هذه المرة و تفاجئ به جمهورها الذي إعتاد أن يراها مرتدية” البنطلون”.

جواهر قدمت فاصل رقص على أنغام أغنيات السيرة التي كانت ترددها والتي نجحت في الأداء مما جعل جمهورها يغازلها ” التوب عامل شغل الجن”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)