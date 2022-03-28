شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل بين رشدي الجلابي ومنافسه الشرس الذي سحب البساط منه (أدروب) وصفحات مواقع التواصل تتحول لساحة تلاسن بين الثنائي





كشف عدد من صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن ظهور نجم جديد على صفحاتها وعلى السوشيال ميديا استطاع أن يخطف الأضواء من الشاب الصغير رشدي الجلابي والذي تسيدها لفترة ليست بالقصيرة.

ونشرت هذه الصفحات عدد من المقاطع للنجم الجديد والذي توقع له المتابعون اكتساح رشدي الجلابي الذي حقق شهرة واسعة خلال فترة وجيزة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد بدأت الحرب بين المراهقين قبل أسبوع من الآن عندما أعلن النجم الجديد الشهير باسم أدروب عن تحديه لرشدي الجلابي, وأكد أن الأخير ليس جلابي كم يجب أن يسمي نفسه ويناديه الناس, وأكد أنه هو الجلابي دون منازع.

رد رشدي جاء سريعا وذلك عبر مقطع فيديو استفز فيه خصمه بمحاكاته في طريقة كلامه, كما وصفه بالجديد في البلد التي وصلها قبل 6 أشهر فقط.

وبعد لحظات من مشاهدة أدروب لهجوم رشدي عليه رد قائلاً أن في العاصمة قبله وتحديداً قبل 7 سنوات من الآن, كما كشف عن استعداده للظهور مع مكتشف النجوم البرنس وذلك من خلال برنامجه الشهير (عشرة ونسة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين