هل يسمح للمرأة بأداء العمرة دون محرم؟.. “الحج” تجيب وتحدد شرطاً لمنحها التأشيرة





قررت وزارة الحج والعمرة، السماح للمرأة بأداء العمرة دون محرم، حيث حددت شرطاً لذلك وهو حد أعلى للسن التي يُسمح فيها بمنح تأشيرة العمرة للنساء القادمات من الخارج لغرض العمرة.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للمرأة الحصول على تأشيرة عمرة ضمن “عصبة نساء” إذا كان عمرها 45 سنة، أما إذا كانت دون 45 سنة فهي ملزمة بالمحرم، فيما شددت على قيام الوكيل المحلي المعتمد بتشكيل مجموعات عصب النساء.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أعلنت أنه تم السماح لغير المحصّنين بأداء العمرة والصلاة في الحرمين، بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفايروس كورونا، كما ألغت اشتراط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» لجميع ضيوف الرحمن.

صحيفة المرصد