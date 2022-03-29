سياسية

المستهلك تطالب الحكومة بتوضيحات حول (شحنات القمح)

2022/03/29
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طالب رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني الحكومة والوزارات المختصة بإحاطة المواطنين السودانيين ببيان واضح وشفاف بشأن شحنة للدقيق الأمريكي المدعوم قال إنها وصلت البلاد قبل أسبوع من قرارات قائد الجيش في الـ(25) من أكتوبر الماضي.

وقال ميرغني لـ(اليوم التالي) إن وزير الصناعة والتجارة الأسبق كان قد حضر تسليم شحنتين سابقتين مشيراً إلى أنها تأتي ضمن الاتفاقية الإبراهيمية للتطبيع مع إسرائيل.
وفي سياق متصل طالب ميرغني وزارة التجارة بضرورة تحديد أوزان وأسعار للخبز.

الخرطوم: أبوبكر محمود
صحيفة اليوم التالي

2022/03/29
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