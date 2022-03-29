المالية: لا خلافات بين جبريل وحميدتي





نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وجود خلافات بين وزير المالية جبريل إبراهيم ونائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي.

وقالت وزارة المالية بحسب وكالة السودان للأنباء إن ما نشرته إحدى الصحف أمس عن وجود خلافات بين جبريل ودقلو عارٍ من الصحة.

وأضافت: “عليه نكرر تنبيهنا لكل وسائل الإعلام والصحف بتوخي الدقة والمهنية في النشر، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لديها ناطق رسمي وإدارة إعلام ومستشار إعلام الوزير يمكن لجميع المنتمين للقطاع التواصل معهم للتحقق من الأخبار والأنباء التي تصدر عن المالية أو ما يتعلق”.

صحيفة اليوم التالي