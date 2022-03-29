وزير العدل المكلف يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان





إلتقى وزير العدل المكلف السيد محمد سعيد الحلو اليوم الثلاثاء بمباني مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف بالسيدة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، وبحث معها الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان في السودان، والتعاون المشترك بين السودان ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأكد الحلو خلال حديثه التزام السودان بالتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى زيارة الخبير المكلف المعني بأوضاع حقوق الإنسان أداما دينق إلى السودان في فبراير الماضي، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني وكافة أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى زيارته للمحتجزين بسبب الدعاوى الجنائية المرفوعة ضدهم بمقرات الاحتجاز.

وقال أن السلطات السودانية المختصة أطلعت الخبير المكلف على كافة الجهود التي قامت بها للتحقيق في مزاعم إنتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة بعد الخامس والعشرين من اكتوبر، معرباً عن أسفه في الوقت نفسه أن التقارير الرسمية التي قدمت لم تعكس بصورة شاملة في التحديث الشفوي الذي قدمته السيدة المفوضة السامية أمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 6 مارس الماضي.

من جانبها تقدمت السيدة ميشيل باشليت بالشكر للسلطات السودانية على تعاونها وتسهيل زيارة السيد الخبير المكلف إلى السودان، وحثت خلال كلمتها السلطات السودانية على اتخاذ خطوات فورية لمخاطبة المشاغل التي أعرب عنها السيد دينق خلال زيارته للبلاد وعلى رأسها رفع حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد، ووقف الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين والكشف عن نتائج التحقيق بشأن مزاعم الإنتهاكات التي وقعت خاصة مزاعم وجود حالات إعتداء جنسي ضد النساء المتظاهرات.

كما حثت السيدة باشليت السلطات السودانية على إعادة بناء الثقة مع المجتمع المدني وإشراكه بصورة فاعلة في عملية الحوار الوطني الجارية بالبلاد.

وكالة سونا