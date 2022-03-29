في يوم “فوضى الكونغرس”.. اختفاء ساعات من مكالمات ترامب





ذكرت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق بشأن حادثة اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، فوجئت بعدم وجود السجلات المتعلقة بنحو سبع ساعات من مكالمات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في ذلك اليوم.

وشهد مبنى الكونغرس، أعمال عنف غير مسبوقة في السادس من يناير 2021، عندما قام أنصار ترامب باقتحام المكان، احتجاجا على تصديق مجلسي النواب والشيوخ على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وسط اتهامات من الرئيس المنتهية ولايته، وقتئذ، بتزوير نتائج الانتخابات.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة”سي بي إس نيوز”، فإن سجل المكالمات تنقص منه ست ساعات و37 دقيقة.

ويأتي الكشف عن اختفاء وثائق بشأن ساعات من المكالمات الهاتفية للرئيس الأميركي السابق، بينما قام البيت الأبيض، مؤخرا، بتسليم السجل للجنة من مجلس النواب تحقق بشأن أحداث الكونغرس

سكاي نيوز