ترأسه حميدتي.. اجتماع للجنة تنفيذ اتفاق سلام الجنوب بالخرطوم





انعقد بالخرطوم اليوم اجتماع لجنة متابعة تنفيذ إتفاقية السلام المنشطة لجمهورية جنوب السودان برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس مجلس السيادة وحضور وزير الدفاع المكلف الفريق يس ابراهيم ووفد جمهورية جنوب السودان برئاسة مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان توت قلواك ، ووزير رئاسة مجلس الوزراء مارتن ايليا ووزير الخارجية ماييك أيي دينق.

وناقش الاجتماع مقترح حكومة جنوب السودان بشأن الترتيبات الامنية وهيكلة القوات.

وخلص الاجتماع إلى مقترحات وحلول مبشرة ينتظر عرضها على بقية الأطراف الأخرى الامر لحسم الملف بشكل نهائي.

صحيفة الصيحة