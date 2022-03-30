شاهد بالفيديو.. سائق ركشة يصرخ في الشارع العام وسط ضحكات الحاضرين: (الروووب ويا حليلك يا بشة نحنا اتغشينا..يا بشة تعال معليش نحنا غلطانين)





تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو طريف نال حظه من التداول والشهرة بعد نشره على السوشيال ميديا وعدد من مواقع التواصل.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني يقود ركشة ويقف بها في الشارع العام رفقة عدد من أصدقائه.

الرجل ظل يصرخ بندم كبير على ذهاب الرئيس البشير وعلى ما وصلت إليه البلاد بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس البشير.

وقال الرجل في حديثه من داخل الركشة الخاصة به: (الروووب يا حليلك يا بشة ويا حليلك يا بشة.. نحنا اتغشينا…يا عمو بشة تعال معليش نحنا غلطانين).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا المقطع واختلفوا من خلال تعليقاتهم ما بين مؤكد لحديث الرجل حيث يرى هؤلاء أن الرجل صادق في حديثه وما بين معترض على حديثه حيث وصفه هؤلاء بالكوز المندس.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين