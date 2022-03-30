مبعوث صيني يدعو إلى رفع العقوبات عن السودان





دعا مبعوث صيني إلى رفع العقوبات المفروضة على السودان بأسرع وقت ممكن.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينغ، إنه بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في منطقة دارفور بالسودان، تولت السلطات السودانية المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين وبالتالي من الضروري تعزيز قدراتها الأمنية، مضيفاً أن حظر الأسلحة يؤثر سلباً على بناء القدرات الأمنية في السودان، وإنه يجب على مجلس الأمن تعديل إجراءات العقوبات في الوقت المناسب مع تغيير الوضع.

وقال لمجلس الأمن، إن قرار المجلس رقم 2620 الذي اُعتمد الشهر الماضي يتطلب وضع معايير لتعديل العقوبات المفروضة على السودان بحلول 31 أغسطس المقبل وأن الصين تأمل في التجاوب مع هذا المطلب بشكل فعّال، وأشار إلى أنّ العقوبات أحادية الجانب تشكل عوائق أمام تنمية السودان وغالباً ما تفشل في حل المشكلات وقد تخلق مشاكل جديدة، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادية والإضرار بسبل عيش الشعب السوداني والتسبب بتبعات إنسانية جديدة.

صحيفة الصيحة