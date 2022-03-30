السيادي يجيز هيكلاً استثنائياً لرواتب أساتذة الجامعات





أكد مجلس السيادة على خصوصية الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات.

وقالت عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار المبارك في تصريح صحفي، إنه تمت إجازة هيكل استثنائي للأساتذة لهذا العام على أن تتم مراجعته خلال النصف الثاني من موازنة العام 2022م وصولاً إلى الهيكل الأنسب والمرضي لطموحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بعد تداول مستفيض بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية وأساتذة الجامعات تحت إشراف المجلس السيادي.

صحيفة الصيحة