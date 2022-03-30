المريخ يواجه خطر فقدان زرقه لفترة طويلة





تحصلت “المصادر” على معلومات تشير الى أن المريخ يواجه خطر فقدان خدمات أحد لاعبيه لفترة طويلة.

وبحسب مصدر موثوق ببعثة المنتخب الوطني المتواجدة بالعاصمة التنزانية دار السلام، فإن المؤشرات الأولوية للإصابة التي تعرض مهاجم المريخ “زرقه” بعد لحظات من دخوله كبديل في تجربة المنتخب أمام أفريقيا الوسطى، لم تكن جيدة.

وبحسب المصدر، تعرض “زرقه” لالتواء شديد في الركبة أدى لخروجه مستبدلاً بعد أقل من خمس دقائق على دخوله كبديل.. وينتظر أن يخضع اللاعب لفحص بالرنين المغناطيسي لتحديد حجم الإصابة وسط مخاوف للجهاز الطبي من ابتعاد طويل للاعب.

يذكر أن المريخ يواجه أزمة في المقدمة الهجومية دفعت الجهاز الفني السابق لتوليف رمضان عجب في المقدمة في عدة جولات بمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

صحيفة الصيحة