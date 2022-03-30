ما هي آخر تقليعات الوزير السابق وأحد رموز الفشل في حكومة حمدوك “نصر الدين مفرح”؟





• آخر تقليعات الوزير السابق وأحد رموز الفشل في حكومة حمدوك نصر الدين مفرح قوله إن السودان اليوم يحكمه الصف الثالث من الحركة الإسلامية بتخطيط من الصف الأول والثاني داخل السجن وخارجه!!

• أهم أسباب زوال عهد الحرية والتغيير ومجموعة وظواهر الفشل أمثال نصرالدين مفرح أنهم لايعرفون الكيمياء التي يعمل بها الإسلاميون ناهيك عن الأجيال والصفوف التي يتحركون خلالها ..

[ ] مالايعلمه مفرح أن الأجيال من الأول وحتي الرابع من الإسلاميين لا علاقة لهم بمايجري الآن في المشهد السياسي..الذي يدير ترتيبات المشهد الحالي داخل صفوف الإسلاميين هو الجيل الخامس وهي نسخة تختلف كليّاً عن الأجيال السابقة ..وتلك قضية أخري يحتاج أمثال مفرح لسنوات قادمة حتي يفكوا شفرتها !! [ ] بالمناسبة..لماذا صمت مفرح عن القرار القضائي الذي أعاد جمعية القرآن الكريم للعمل علماً بأن مفرح وأصحابه قد شرعوا فعلياً في تحويل الساحة الملحقة بمقر الجمعية بالرياض إلي محل لبيع وتناول الشيشة !!

عبد الماجد عبد الحميد

