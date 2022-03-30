بايدن يبلغ بارزاني دعم واشنطن لبغداد وأربيل





أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، رئيس إقليم كردستان شمالي العراق نيجيرفان بارزاني، دعم واشنطن لكل من بغداد والإقليم.

جاء ذلك في رسالة من بايدن سلمها سفير واشنطن لدى بغداد ماثيو تولر لبارزاني خلال لقاء بينها في أربيل، وفق بيان لرئاسة الإقليم اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقالت رئاسة الإقليم إن بايدن أكد في رسالته “دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وإقليم كردستان”.

وأفادت بأن بارزاني وتولر “ناقشا الوضع السياسي العراقي، وخطوات العملية السياسية، وجلسات مجلس النواب العراقي، وأوضاع إقليم كردستان، وعلاقات أربيل – بغداد، والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد”.

واتفقت آراء الجانبين على “ضرورة وجود نظام حكم صحيح، وعلى أن الالتزام بالدستور ومبادئه هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمان والاستقرار”، بحسب رئاسة الإقليم.

كما أكد الجانبان، وفق البيان، “أهمية بناء الثقة والتفاهم المشترك بين الأطراف العراقية لتجاوز الوضع وحل المشاكل”.

ويعاني العراق أزمة سياسية منذ إعلان نتائج انتخابات برلمانية مبكرة أُجريت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحتى الآن، لم تتمكن القوى الممثلة في البرلمان، جراء خلافات بينها حول المرشحين، في انتخاب رئيس للبلاد يكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.

وبحث بارزاني وتولر أيضا “علاقات إقليم كردستان والعراق مع دول المنطقة، والحرب والأوضاع في أوكرانيا وتأثيراتها ومحادثات فيينا حول الملف النووي الإيراني”، وفق البيان.

العربية نت