مباحثات سودانية مصرية برئاسة البرهان والسيسي





عقد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بقصر الإتحادية بالقاهرة اليوم جلسة مباحثات مشتركة بين الوفدين السوداني والمصري وقد إستعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .

حيث عبرا عن إرتياحهما لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين .

وأكد الطرفان على أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري والتكامل الزراعي والربط السككي والكهربائي بين البلدين والعلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين .

كذلك تباحث الطرفان حول تعميق التعاون المشترك على الصعيدين الأمني والعسكري بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين و الأوضاع الإقليمية ذات الإهتمام المشترك والتعاون الوثيق الذي شهدته العلاقات التاريخية بين السودان ومصر في كافة المجالات.

هذا وستختتم الزيارة باصدارببيان مشترك بين الجانبين .

وكالة سونا