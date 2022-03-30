تيك توك تختبر ميزة جديدة تتيح البحث عن مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها





أعلنت منصة “تيك توك” الصينية لمقاطع الفيديو القصيرة، عن اختبار ميزة “سجل المشاهدة” الجديدة التي تتيح لبعض مستخدمي التطبيق العثور على مقاطع الفيديو التي ظهرت عبر صفحة For You ولم يكن لديهم فرصة لحفظها.

وتأتي الميزة الجديدة بعد تلقّي المنصة شكاوى من مستخدمي التطبيق، والتي تفيد بفقدان مقاطع الفيديو قبل التفاعل معها عند تحديث الصفحة، حيث قام بعض المستخدمين بالبحث عن حلول بديلة قبل إعلان المنصة عن ميزة سجل المشاهدة.

وكان عدد من النشطاء كشفوا عن طرق لاسترجاع المقاطع المفقودة، ومنها الوصول إلى قسم المحتوى والنشاط في إعدادات التطبيق، أو الانتقال إلى صفحة Discover والنقر فوق بحث وإدخال علامة النجمة، ثم النقر على خيار “مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها”.

مزمز