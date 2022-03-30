طريقة سهلة لإصلاح شاشة الآيفون المعطلة عبر الحاسب





يعاني بعض مستخدمي أجهزة أيفون من مشكلة تعطّل شاشة اللمس بالجهاز، وعدم ظهور خيار إدخال كلمة المرور لفتح الجهاز، الأمر الذي يضطرهم إلى التوجه لمراكز الصيانة المعتمدة لإصلاح المشكلة.

وأظهر مقطع فيديو طريقة سهلة لإصلاح شاشة الآيفون المعطلة في المنزل، وذلك بإجراء عدد من الخطوات وفقاً لموديل الجهاز، والاستعانة بجهاز كمبيوتر شخصي للدخول على إعدادات الجهاز بعد توصيلهما معاً بواسطة كابل التوصيل.

ويُنصح أولاً بتجريب إزالة الغبار المتراكم بين الشاشة والسكرين الواقي، ثم تحميل برنامج “iOS System Recovery” على جهاز الكمبيوتر وتوصيله بجهاز الآيفون، وإعادة تحميل النظام الخاص بالجهاز دون فقدان أي بيانات مسجلة عليه.

مزمز