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شاهد بالفيديو.. السر قدور يفسر سر ضحكته المميزة.. فماذا قال الراحل ؟!

2022/03/31
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السر قدور
السر قدور

▪︎ في ذمة الله الفنان الشامل والإعلامي البارع السر قدور . عمنا السر رحمه الله رقم كبير في دنيا الفن والأدب والإعلام السوداني ، وبرحيله تطوى صفحة من صفحات العطاء الممتد في كتاب الأدب والفن السوداني . التعازي موصولة لأسرته ومحبيه ولكل عارفي فضله .إنا لله وإنا إليه راجعون .

¤ ونذكر هنا : في حوار جمعنا في (حال البلد) فسر لي وللمشاهدين سر الضحكة المميزة.. فماذا قال فقيدنا الراحل ؟!

الطاهر حسن التوم

الطاهر التوم
مدير قنوات s24 السودانية
2022/03/31
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‫2 تعليقات

  2. نسأل الله الرحمة والمغفرة للإنسان والأديب والشاعر والفنان المرحوم السر أحمد قدور عليه رحمة ربى ومغفرته والدوام لله رب العالمين … وبوفاته فقد السودان والوسط الفنى رجلاً من رجال الزمن الجميل لن يتكرر أبداً .

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