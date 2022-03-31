شاهد بالفيديو.. السر قدور يفسر سر ضحكته المميزة.. فماذا قال الراحل ؟!

▪︎ في ذمة الله الفنان الشامل والإعلامي البارع السر قدور . عمنا السر رحمه الله رقم كبير في دنيا الفن والأدب والإعلام السوداني ، وبرحيله تطوى صفحة من صفحات العطاء الممتد في كتاب الأدب والفن السوداني . التعازي موصولة لأسرته ومحبيه ولكل عارفي فضله .إنا لله وإنا إليه راجعون .
¤ ونذكر هنا : في حوار جمعنا في (حال البلد) فسر لي وللمشاهدين سر الضحكة المميزة.. فماذا قال فقيدنا الراحل ؟!
الطاهر حسن التوم
2 تعليقات
له الرحمه و المغفرة ان شاء الله
نسأل الله الرحمة والمغفرة للإنسان والأديب والشاعر والفنان المرحوم السر أحمد قدور عليه رحمة ربى ومغفرته والدوام لله رب العالمين … وبوفاته فقد السودان والوسط الفنى رجلاً من رجال الزمن الجميل لن يتكرر أبداً .