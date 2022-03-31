الأمن يستعيد البلد من قحت ويضع قادة النهب في القفص أمام المحاكم





لا يُحدِّثك الشاهد يُحدِّثك المشهود

وهياج صباح أمس في العربي ؟؟ وفي جاكسون ؟؟

نعم

لكن هذا وهذا كلاهما أحداث في حجم العربي وحجم جاكسون … لا أكثر

والحكاية هي … فرفرة التحول …

وفي التحول / و كثيرون يلتفتون الآن لجرد الربح و الخسارة / في التحول ما هناك هو

في ما بين منتصف العام الماضي و الآن ..

القضاء … المطرود … يعود

والقانون المطرود يعود

والنيابات المطرودة تعود

وهذه هي مفاتيح القانون

مفاتيح لأن الخطوات الآن و القادمة هيكلها العظمي هو القانون

والقانون يعيد آلاف الموظفين المطرودين

( يحملون في بطونهم كل ما سقتهم له قحت )

و القانون يعيد أمس للجامعات أهلها يحملون في بطونهم كل ما سقتهم له قحت

و القانون الذي يُنظِّف الجامعات الأسبوع هذا يُنظِّف التربية و التعليم الأسبوع الماضي

و يعيد للبنوك الدماء في عروقها

و …. و …

و ما يجمع هذا كله هو أن القانون يضرب قحت ….

و من سلبت قحت حقوقهم و كرامتهم يعيد القانون الآن حقوقهم ….. و هم ينتظرون بقية ما سُلب … و بكل ما في بطونهم تجاه قحت

ما يحدث في الشهور الأخيرة بعضه هو هذا

و ما يحدث الأسبوع الماضي هو … البرهان و السعودية … و الإنفراج

و ما يحدث اليوم الخميس هو

البرهان في مصر ..

و الخبر هذا الذي لا رنين له يصبح له صوت الدخان الخانق حين يكون من يصحبة البرهان في زيارة مصر هو … مدير المخابرات فقط ….. حتى وزير الخارجية لم يكن من الوفد

و ما يجعل للخبر معنى هو أنه لما كان السيسي يجتمع بالبرهان منفردين و مدير مخابرات السودان و مدير مخابرات مصر يجتمعان منفردين كان هناك إجتماع مخيف يعقب هذا

فالبرهان يجتمع بالميرغني …

و الإجتماع يخص المبادرات … و المخيف ليس هو هذا المخيف هو أن مدير المخابرات (مفضل) يزور قائده السابق وصديقه قوش …

و الرجل لا يزور قوش ليعرف ما يجري اليوم ….

الرجل / يقيناً / يجتمع بقوش لأن قوش هو السوداني الذي يعرف الشيوعي و البعث معرفة خاصة …

و ما نسرده أعلاه مما حدث و ما تسرده الأحداث و تقول إنه قادم أشياء يقرأها الشيوعي و قحت

و بعد الإنشقاقات الشيوعي و البعث كلاهما يمسك حلقوم الآخر كما هو معروف

و بعد (جرف) التمكين من الجذور يتَّجه البعض هناك إلى ما فعله فلان …. أحد أبرز قادة قحت

فالرجل بعد إكمال مهمته يُسلِّم الملفات لجهاز الأمن ثم المطار ثم القاهرة … حتى اليوم …

……

و اليوم … و الخارجية تنهر السفارات

و الخارجية تطلق قائمة رائعة من السفراء الحقيقيين .. (خبرة و لغات و صلة بمفاتيح الدبلوماسية )

و الأمن يستعيد البلد من قحت و يضع قادة النهب في القفص أمام المحاكم …. متهمين بالسرقة و الفساد و النهب

و الناس تكشف للشيوعي ما وصل إليه من سجم و رماد

و الأمن يتَّجه لإعادة ألف ضابط طردتهم قحت … و … و

الآن ما يجري هو أن مرحلة كاملة تنتهي

مرحلة الأمن من خوف

و مرحلة تبدأ ….

مرحلة الإطعام من جوع

…….

و المرحلة هذه تصبح هي ما يترجم خبر ( إعادة خمسين من قادة المالية للعمل )

و الخبر له معنى لأن الخمسين هؤلاء هم من يملك مفاتيح عمل المالية

و عمل المالية هو ما يحيي أو يميت البلد

……..

و البرهان زياراته لمفاتيح مهمة للشأن السوداني …. السعودية يوغندا مصر … الإمارات … تشاد اليوم … و الإتصال بدول سراً أشياء تقول إن البرهان و من معه يعدّون الآن لخطوة مهمة

و الخطوات هذه تجعل الخرطوم تتحدَّث عن مقاربات مع القوة العظمی …

مع الإسلاميين

و الخرطوم تقول إن أسطنبول أصبحت أقرب و إلى درجة أن أموال قادة إسلاميين منهم كرتي يُرفع الحجر عليها

و إلى درجة أن الشيوعي يعد الآن لإطلاق أحاديث للعالم تقول إن السودان يفتح مصاريعه لداعش … و ..

و الحزب المسكين يبلغ أنه يشيع الإشاعات التي تتهم السفير السعودي بانه يتجول في السودان و كأنه مزرعته (الخارجية نفت هذا)

و كان يمكن للخارجية ألا تبالي فالشيوعي الآن يبحث عن كتف يبكي فوقه

جرد الحساب الآن في الخرطوم إستعداداً للبورصة القادمة بعضه هو هذا

إسحق أحمد فضل الله

#آخر_الليل

الخميس/٣١/مارس/٢٠٢٢