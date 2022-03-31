وفد طبي سعودي يجري (60) عمليات قسطرة قلب مجانية لأطفال السودان





دشنت رابطة العالم الإسلامي بمركز السودان للقلب بالخرطوم برنامج عمليات قسطرة القلب للأطفال في استمرار لبرنامج العمليات المجانية التي تقوم الرابطة بتنفيذها في السودان.

وقال الفريق طبيب عبدالله محمد الحسن مدير الإدارة العامة للخدمات بالقوات المسلحة خلال مخاطبته لحفل تدشين البرنامج أمس، إن العمليات استهدفت شريحة مهمة في المجتمع وهي الأطفال وهم أجيال المستقبل ونصف المجتمع وأردف قائلاً: إن مرض الأطفال تتأثر به كل الأسرة وهذه العمليات أزالت عنهم التعب والمشقة، مشيراً الى أهمية برامج الزيارات بين السعودية والسودان في كافة المستويات خاصة في المجال الطبي لأنها تؤدي إلى تلاقح الأفكار وتزيد من فرص التدريب داخل وخارج السودان، مشيداً بالدعم الذي تقدمه المملكة للسودان والدول الإسلامية الأخرى.

من جانبه أكد سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر على دعم ووقوف المملكة العربية السعودية مع السودان شعباً وقيادة لكل ما يحقق تطلعات الشعب السوداني، مؤكداً على العمل لرفعة ونماء السودان، وقال إن برنامج عمليات قسطرة القلب للأطفال هو برنامج متواصل ومستمر منذ سنوات ويأتي انطلاقاً من جسور التعاون والخير الممتد من المملكة وتوجيها من خادم الحرمين الشريفين في دعم السودان إغاثياً وإنسانياً وطبياً وتنموياً.

وقال اللواء طبيب عزمي الشيخ مدير مركز السودان للقلب إن البرنامج الذي جاء بدعم ورعاية رابطة العالم الإسلامي شمل عمليات لعلاج العيوب الخلقية بواسطة القسطرة العلاجية عوضاً عن عمليات القلب المفتوح مما وفر عن الأطفال وأسرهم كثيراً من الجهد والوقت وأضاف أنه حتى الآن تم علاج (40) حالة ونأمل الوصول إلى العدد المستهدف (60) من الحالات بنهاية البرنامج.

وأشار الشيخ الى أن هذه الحالات معقدة نسبياً، ولكنها تمت بنجاح كبير، وأن الفريق الزائر قام كذلك بدعم وتدريب الكوادر الطبية بالمركز مشيداً بجهود العاملين بمركز القلب، وأضاف أن المركز القومي لأمراض وجراحة القلب قام بإجراء (40) عملية جراحة قلب مفتوح للأطفال خلال الفترة الماضية.

صحيفة اليوم التالي