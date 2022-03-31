صدور البيان المشترك للجانبين السوداني والتشادي





أصدر الجانبان السوداني والتشادي في ختام مباحثاتهما بإنجمينا بيانا ختاميا أكدا فيه متانة العلاقات الثنائية وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :

البيان المشترك للفريق أول محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، رئيس الجمهورية، رأس الدولة في جمهورية تشاد، والفريق أول ركن/ عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجمهورية السودان.

قام فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح عبدالرحمن البرهان، بزيارة ودية وعملية إلى نجامينا اليوم 31 مارس 2022. وكان في استقباله بالقصر الرئاسي فخامه الفريق محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس الجمهورية، رئيس الدولة في جمهورية تشاد.

رئيسا الدولتين :

بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي توحد البلدين وشعبيهما.

تداولا بشأن الوضع الأمني ​​والإنساني على الحدود التشادية السودانية.

رئيسا الدولتين :

بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي توحد البلدين وشعبيهما.

تداولا بشأن الوضع الأمني ​​والإنساني على الحدود التشادية السودانية.

اشادا بأداء القوات المشتركة السودانية التشادية وأهمية أمن واستقرار الحدود المشتركة وتنمية التجارة الحدودية.

أكدا حرصهم على إرساء الأمن والاستقرار في السودان وفي منطقة بحيرة تشاد وعلى مستوى دول الساحل.

شددا على ضرورة تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا لما فيه مصلحة استقرارها واستقرار المنطقة.

أشارا إلى اهتمامهم بنجاح حوار الدوحة التمهيدي وعلى إنجاح عملية المصالحة الوطنية الشاملة في تشاد.

دعا إلى تنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقاده في أقرب فرصة ممكنة.

بالإضافة إلى ذلك، تم التداول حول مختلف قضايا التعاون الاقتصادي. وذلك بغرض فتح آفاقا اقتصادية وتجارية جديدة يمكن أن تعزز الاستثمارات في القطاعات التي تمتلك فيها تشاد والسودان ميزات واضحة للبيان، لا سيما مجالات النقل والتكنولوجيا والتجارة والزراعة في ظل الأوضاع غير المستقرة للأمن الغذائي في العالم والمنطقة.

وبودرها كضامن لاتفاقات جوبا للسلام الشامل ، تظل تشاد ملتزمة بالتنفيذ الفعال لبنود الاتفاقات.

اتفق الرئيسان الفريق محمد إدريس ديبي إيتنو ، رئيس المجلس العسكري الانتقالي ، رئيس الجمهورية ، رئيس الدولة والفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان ، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان على تبادل الخبرات والاتصالات فيما يلي تنفيذ عملية الانتقال السياسي الجارية في البلدين الشقيقين تشاد والسودان.

وكالة سونا