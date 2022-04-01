



كتب العقيد الركن ابرهيم الحوري الانحياز المفضوح

قدم الممثل الخاص للأمين العام لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) السيد فولكر بيرتس يوم الاثنين الماضي 28 مارس 2022، الساعة العاشرة صباحاً خطاب إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول السودان تناول فيه الأوضاع السياسية و الاقتصادية والأمنية والإنسانية بالبلاد وقال إنها آخذة في التدهور، التقرير تضمن العديد من المعلومات المغلوطة و المبالغ بها والتي هي ليس من اختصاصه كتدخل سافر في سيادة البلد

في أكثر من مرة ظهر جلياً خروج البعثة الأممية(يونتامس) عن إطار تخصصها والمهام التي جاءت من أجلها والتي تتمثل في المساعدة في تحقيق اتفاق سلام جوبا والمساعدة في التحول الديمقراطي في البلاد ولكنها انخرطت في أدوار خارج دائرة اختصاصها حيث يعد ذلك حسب الأعراف الدبلوماسية تدخلاً سافراً في شؤون البلاد فرئيس البعثة السيد فولكر بيرتس سعى إلى مقابلة الأحزاب السياسية ولجان المقاومة بشكل غير دبلوماسي لذلك شرعت الحكومة في إعادة توجيه عمل البعثة لدعم الانتقال الديمقراطي لتلتفت للجوانب الأساسية في تفويضها.

إن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في السودان أصبح مطلب الكثيرين لأنها لم تلتزم بمبدأ الحياد بل الانحياز المفضوح لجهات بعينها وغياب الشفافية في جمع وعرض المعلومات وتحليلها واستخلاص النتائج منها في تقاريرها التي قدمت معلومات مغلوطة و حفظا لسيادة البلد وتمريغا لانف هذا المتغطرس الذي نصب نفسه وصياً على البلد ومتحدثاً باسمها وجب العمل على إعادة ضبط عملها في الإطار المنصوص عليه فقط.

الاستعداد للحرب يمنع الحرب ويحقق السلام

العقيد الركن ابرهيم الحوري

رئيس التحرير