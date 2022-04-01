عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 1 أبريل 2022





السوداني

الاتحاديون يوقّعون ميثاق الوحدة و”السوداني” تكشف تفاصيل مبادرة الميرغني

ارتقاء شهيد وتجمّع المهنيين يدعو للاستعداد لإكمال التغيير في 6 أبريل

استقالات جماعية للأساتذة بجامعتي الخرطوم والسودان

قرار بتقليص ساعات العمل في رمضان

شركة الأقطان: نعمل على العودة للأسواق العالمية

الصيحة

توقف الصادر بميناء بورتسودان و”الصيحة” تكشف الأسباب

حميدتي يستجيب استغاثة قرى المناصير ويدعم التعليم العالي بـ”سيارات جديدة”

شهيد ومصابون في تظاهرات 31 مارس

البرهان والرئيس التشادي يتّفقان على العمل من أجلّ حفظ أمن الإقليم

الجريدة

مجلس عمداء جامعة الخرطوم: سنطعن في قرار البرهان

اعتقال 40 ثائرًا من بينهم 20 قاصرًا

ارتقاء شهيد و89 إصابة في مليونية”خمّ الرمم”

حملات تنظيم ونهب في الخرطوم