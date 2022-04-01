لجنة المعلمين السودانيين تعلن عن يوم”صرف المرتب” ومؤتمر صحفي





تقول اللجنة إنّ تنفيذ الهيكل المشوّه (المرفوض) في َولايات دون أخرى أظهر مدى الربكة التي أحدثها صمود المعلمين وتمسكهم بحقوقهم.

أعلن لجنة المعلمين السودانيين عن مواصلة الإضراب من الثالث أبريل وحتى السابع منه، على أنّ يتخلّله برامج وفق الجدول.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الجمعة، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة إنّ برنامج الإضراب سيتخلّله يومًا لصرف المرتب حسب ما تحدّده المحلية.

وأشارت إلى أنّ يوم الأثنين الرابع من أبريل، سيتمّ فيه وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية وبالتزامن وقفات أمام وزارات المالية بالولايات، احتجاجًا على الهيكل الراتبي (المزدوج المشوه) الذي أعلنته وزارة المالية.

وشدّدت اللجنة على ضرورة إبراز المعلمين لرفضهم للهيكل المزودج المشوّه الحالي، باستغلال ما هو متاحًا لهمّ من منابرٍ.

وكشف اللجنة عن عقد مؤتمرٍ صحفي، الأحد، في زمان ومكان أشارت إلى أنّه سيتمّ تحديدهما لاحقًا.

باج نيوز