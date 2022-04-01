6 ابريل تؤجل محاكمة (المعزول وطه وهارون وعز الدين) اسبوعين





قرّرت المحكمة رفع جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين، على ذمة اتهامهم بفتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م، الى منتصف الشهر الجاري بدلاً من جلستها المحددة الاسبوع المقبل نسبة للظروف الأمنية التي تحيط بالبلاد.

ونبّه قاضي المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية زهير بابكر عبد الرازق الحسن، طرفي الدعوى الجنائية (اتهام ودفاع) بانه سوف تؤجل الجلسة القادمة المحددة لسير إجراءات الدعوى الجنائية في السادس من الشهر الجاري، وذلك بعد ان وردت إفادة للمحكمة من الجهات الأمنية المسؤولة عن تأمين المتهمين واحضارهم من محبسهم بسجن كوبر القومي وحتى المحكمة بضاحية أركويت تفيد بصعوبة نقلهم في التاريخ المحدد الذي يصادف السادس من ابريل نسبة للاعلان عن تنظيم مليونية، ولم يبد اي من طرفي الدعوى الجنائية، اعتراضاً على تأجيل الجلسة عن موعدها المحدد.

في ذات السياق، حدد قاضي المحكمة عقد جلسة قادمة يعرض خلالها مقاطع فيديو لحوار المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، على قناة (سودانية 24)، واحاديث مسجلة لكل من المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، والمتهم الرابع الفاتح عز الدين.

الصيحة