وصول طيران عسكري لمناطق الصراع القبلي بجنوب دارفور





أعلنت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور عن وصول طيران عسكري لمناطق القتال القبلي بين الرزيقات والفلاتة جنوب مدينة نيالا حاضرة الولاية

و قالت لجنة الامن عقب اجتماع مطول بنيالا “الجمعة” ان التوجيهات أصدرت للقوات العسكرية بالتعامل مع اي تجمعات في تلك المناطق بالحسم وحذرت من أي تجمع في مناطق (مندوة _ مجنقرى _ القنطور _مرموس _ الجوغانة _ مناطق شرق الطويل وناشدت اللجنة جميع المواطنين الابتعاد عن اي تجمعات في المناطق المذكورة.

وكان الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد اصدر، توجيهات صارمة لحكومة ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن الولاية بحسم الاعتداءات القبلية، عسكريا والضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز القانون.

ووجه دقلو اليوم والي ولاية جنوب دارفور المكلف حامد محمد التجاني، ولجنة امن الولاية، بتفريق ومنع أي تجمعات قبلية بالقوة العسكرية وتطبيق قانون الطوارئ فوراً لحسم الصراعات القبلية بجنوب دارفور.

وكالة سونا