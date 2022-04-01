حملات مشتركة بالأسواق لمكافحة الجريمة والظواهر السالبة بمحلية جبل أولياء





الخرطوم – (سونا)- انطلقت بمحلية جبل اولياء اليوم الحملة المشتركه لضبط المركبات غير المقننة والتي تشمل السيارات والركشات والمواتر بهدف مكافحة الجريمة والحد من الظواهر السالبة.

العميد شرطه خالد محمد نور مدير شرطة المحلية مقرر لجنه تنسيق الامن اوضح ان الحمله تأتي لبسط هيبة الدوله وإنفاذ حكم القانون، مبينا ان الهدف من الحمله ضبط المركبات غير المقننة والتي تسير بدون لوحات ومن أجل محاربة الظواهر السالبه ومكافحه الجريمه حفاظا على امن وسلامة المواطنين.

داعيا المواطنين إلى التكاتف والعمل مع الاجهزه النظاميه والتبليغ عن اي مظاهر سالبة أو مشبوهة .

الجدير بالذكر ان الحملة استهدفت سوق الكلاكله اللفه بوحدة الكلاكله الادارية وسوق تريعة البجا بوحدة الجبل شمال الاداريه واماكن السكن العشوائي.