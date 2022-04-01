إدارة مطار الخرطوم توضح حقيقة الرسوم التي يتم تحصيلها
نبهت إدارة مطار الخرطوم المسافرين بأنه لا يوجد تحصيل أي رسوم داخل صالة المغادرة من قِبلها أو شركة مطارات السودان المحدودة وأن رسوم المغادرة متضمنة داخل التذكرة .
وأشارت في بيان إلى أن رسوم التي تتحصل داخل الصالة من قبل شركات الطيران في الكاونتر ( رسوم الوزن الزائد أو ترقية درجة السفر أو تعديل تذكرة فقط )، وطالبت المسافرين الحصول على إيصال مالي لأي معاملة من مما سبق قبل مغادرة الكاونتر .
ولفتت انه وفي حالة حدوث أي تجاوز أو مطالبتك برسوم في صالتي المغادرة رقم 1 و 2 الرجاء التوجه الي مكتب ضابط الصالة في المغادرة 1و 2 وإبلاغه .
كما نوهت الي أن السلطات الصحية قد أوقفت استخراج كرت الحمى الصفراء من داخل مطار الخرطوم الدولي أثناء جائحة كورونا ، وطالب المسافرين الحصول على كرت الحمى الصفراء قبل القدوم إلى المطار من القمسيون الطبي في الخرطوم وأم درمان وبحري وهو مطلوب للمغادرين الى جمهورية مصر العربية وأغلب دول شرق آسيا .
وكان مدونيين قد أشاروا إلى وجود احتيال من قبل موظفين في المطار بتحصيلهم رسوم غير قانونية.
الخرطوم:طيران بلدنا