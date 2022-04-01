من يعتقدون أن الجيل الحالي من شباب السودان جله من المساطيل والمنخرشين وعديمي الستر والحياء عليهم مراجعة حساباتهم





أدينا صلاة العشاء والتراويح اليوم بمسجد الشيخ المغفور له بإذن الله أحمد علي الإمام بالمعمورة ..أمّنا بتلاوةٍ نديّة الشيخ سيد بن عمر وهو الناجي الوحيد من حادث الحركة الحزين الذي أودي بحياة الشيخ الراحل نورين ورفاقه رحمهم الله جميعاً وأحسن إليهم .. وللشيخ سيدبن عمر سيرة ومسيرة وقصة سنعرض لها غداً بإذن الله ..

• مما لاحظته في صلاة التراويح اليوم أن عدد المصلين الشباب تجاوز ال65%من عدد الذين وفقهم الله سبحانه وتعالي لأداء فريضة العشاء وسنة صلاة القيام ..

• هذه النسبة مرشحة للزيادة ..وسيمتلئ هذا المسجد وغيره من مساجد السودان بالمصلين الشباب وهم جيل جديد لاتفوته أعمال الخير في هذا الشهر الفضيل وله مع المبادرات المجتمعية قصصٌ وحكايات ..

• لاتقلقني مظاهر وسلوكيات عابرة لشباب وشابات من أبناء وبنات السودان ..الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في بلادنا سيخسرون رهانهم ..ومن يعتقدون أن الجيل الحالي من شباب السودان جله من المساطيل والمنخرشين وعديمي الستر والحياء ، من يعتقدون بهذا عليهم مراجعة حساباتهم ..والذين باتوا علي قناعة أن جيل الشباب السوداني قد فارق سنة آبائه وأجداده فعليه مراقبة دور العبادة وساحات الإفطار العامة في هذا الشهر الفضيل ..

• (الخيرُ فيّ وفي أمتي إلي قيام الساعة).. صلي الله وسلم علي نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه ..

• والنارُ تنفي خبَثَها ..وماينفع الناسَ يمكثُ في الأرض ..

• راقبوا صفوف المساجد وستجدون ما يطمئن له القلب ..ويسُر الخاطر ..فالمستقبل لهذا الدين ..ولو كره الكافرون ..

عبد الماجد عبد الحميد

