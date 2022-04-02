التجمع الاتحادي : ميثاق القاهرة وحدة فوقية لدعم الانقلاب





قال رئيس القطاع الإعلامي بالتجمع الاتحادي ، محمد عبد الحكم، ان وحدة الشخوص و اللافتات تم تجريبها منذ سنوات و لم تنجح لأنها تعتبر وحدة فوقية لا تعبر عن رأي القواعد و لايمكن الاعتماد عليها، و شدد عبد الحكم على أن التجمع الاتحادي يدعو إلى وحدة الاتحاديين من القواعد وشرع التجمع فعليا في عقد مؤتمرات في عدد كبير من الولايات لانتخاب ممثليهم ومن ثم سيتم عقد المؤتمر العام ليقرر المؤتمرون رأيهم و يفصلوا في موضوع الاندماج.

و ذهب عبد الحكم، في حديثه لـ”الجريدة” إلى أن الانقلاب يبحث عن حاضنة إضافية مع (الكيزان) عبر استجلاب الأحزاب التي شاركت مع المؤتمر الوطني في الحكم قبل الثورة و اضاف “ما جرى في القاهرة وحدة فوقية لدعم الانقلاب و توفير حاضنة سياسية له”.

و أكد عبد الحكم ان الحزب الاتحادي الأصل يدار عن طريق الإشارة و من قبل مد يده لنظام البشير و قد يمد يده للبرهان مضيفا ان الجماهير الاتحادية ساخطة على مواقف الاتحادي الأصل منذ مشاركته نظام المخلوع البشير اما الفصائل التي انضمت للميثاق فهي فصائل لا وزن لها و غير مؤثرة في الوسط الاتحادي و اغلب المشاركين في هذه الوحدة شاركوا مع البشير ما عدا عادل ابراهيم حمد الذي لم يتلوث بمشاركة النظام البائد.

الخرطوم: حمدي صلاح الدين

صحيفة الجريدة