تكدس كميات كبيرة من الدم التالف ببنك الدم المركزي بودمدني





كشف مدير بنك الدم المركزى بودمدني، د.عاصم جلال، عن تكدس كميات كبيرة من الدم التالف بسبب الفيروسات وسوء التخزين وارجع ذلك لعدم توفر محرقة خاصة ، وقال فى تصريحات لـ”الجريدة” : نواجه مشكلة حقيقية السبب فيها عدم وجود محرقة مبينا ان هناك كميات كبيرة من الدم التالف متكدسة لعدة اسباب من بينها التلوث الفيروسي بجانب نسبة ضئيلة بسبب سوء التخزين.

ولفت جلال إلى التأهيل الكامل الذى قامت به ادارته في بنك الدم بتكلفة تجاوزت الـ٦٠ مليون جنيه بدعم من وزارة المالية بالجزيرة و اضاف ان التأهيل تم على مرحلتين حيث شملت المرحلة الأولى تشييد مخزن الامداد ببنك الدم بجانب الصيانة العامة في الكهرباء وتركيب ٢٤ مكيفا أما المرحلة الثانية فشملت تأثيث المعمل المركزي وصيانة و تأهيل الحمامات بجانب صيانة البنك من الداخل والخارج بالطلاء وتأهيل الممرات بالانترلوك عبر شركة اعمال المنتصر.

مدنى: مزمل صديق

صحيفة الجريدة