أصحاب العمل: السلطات وفرت السيولة المطلوبة لشراء القمح





قال رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، هشام السوباط، إن حل قضايا ومشاكل ومعوقات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كقطاع استراتيجي، يمثل أولوية للاتحاد.

وأعلن السوباط، عن توفير الجهات المسؤولة السيولة المطلوبة، لكل منتجي القمح، لشراء كل الإنتاج من محصول القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي للجوال بحسب وعد لجنة الطوارئ الاقتصادية من أجل ضمان زيادة الإنتاج في الموسم القادم وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

وعقد الاتحاد ورشة عمل، لممثلي المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية بكافة ولايات السودان، لاستعراض ومناقشة مشاكل وتحديات قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وقال السوباط في تصريح صحفي أمس، إن الاتحاد سيكون لجنة طوارئ منبثقه عن لجنة الطوارئ الاقتصادية، للتنسيق والتواصل مع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، للمتابعة الدائمة لمراحل تحضيرات الموسم الزراعي

الخرطوم : إبتهاج متوكل

صحيفة السوداني