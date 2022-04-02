أزمة مياه حادة ببورتسودان





شكا سكان مدينة بورتسودان من أزمة مياه حادة مع حلول شهر رمضان المعظم وبلغ سعر جوز المياه (الصفيحتين) ٥٠٠ جنيه أمس في أغلب أحياء المدينة وعزا مدير هيئة المياه المهندس عمر عيسى طاهر لــ(السوداني) اضمحلال مخزون المياه في سد أربعات وهو المصدر الرئيس بسبب عدم هطول الأمطار الشتوية بالولاية هذا العام وأقر أن المتوفر من الآبار حوالي ٢٥ ألف متر يوميًا تمثل ٣٠٪ من حاجة المدينة وكشف طاهر عن جهود جارية في توفير بدائل سريعة تتمثل في تركيب محطات تحلية وتشغيل مزيد من الآبار لسد النقص البالغ حوالي ٥٥ ألف متر وأشار مدير المياه إلى أن السيد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وعد بتوفير ١٠ محطات تحلية للولاية بأسرع ما يكون ثم أوفد ٤ خبراء للولاية لتحديد مواقع تركيب المحطات وأبان مدير المياه أن المحطات لو توفرت بشكل عاجل يستغرق تركيبها وقتًا لا يقل عن الشهر.

هذا ووجه والي البحر الأحمر المكلف على عبدالله أدروب إدارة الشؤون الدينية بتنظيم صلوات استسقاء بكل أنحاء الولاية.

بورتسودان /عبدالقادر باكاش

صحيفة السوداني