3 أسباب.. لماذا لجأ بايدن إلى نفط الكهوف؟





كشف محللون، عن 3 أسباب دفعت الرئيس الأميركي، جو بايدن، لسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي لمدة 6 أشهر.

ومن جهته، أوضح كيث بويفيلد، زميل معهد الشؤون الاقتصادية في لندن، أن الهدف من القرار خفض سعر خام برنت، مبينا أنه التزام طويل الأجل، لذا فإن التأثير سيكون طويلا، تماما كما حدث في السبعينيات.

وأشار بويفيلد:”سيتم التركيز على الزيت الصخري الأميركي، غير أن المشكلة الرئيسية المتعلقة به هي أنه يستغرق الأمر عاما على الأقل لرفع الإنتاج بشكل كبير، لا يبدأ عمال الحفر في جني الأرباح حتى يشهدوا عائدا قدره 50 دولارا للبرميل. لذلك ينبغي أن تحفز الأسعار الحالية الاستثمار في النفط الصخري مع التحرك لمعالجة الاختناقات”.

وأبان أن “الارتفاع الحاد في أسعار النفط سيكون بمثابة محفز لاستخدام أكثر كفاءة للهيدروكربونات، هذه المرة سنشهد تحولا أكبر إلى الدفع الكهربائي، بينما أتحدث الآن يقوم مجلس بلدي محلي هنا في وستمنستر، وسط لندن، بتركيب موجة من منافذ الشحن الكهربائي الجديدة للسيارات، سيصبح توجها عاما”، وفق “سكاي نيوز عربية”.

وفي السياق ذاته، ذكر المحلل العراقي، هاشم عبدالكريم:” بايدن بدأ السحب من النفط الاستراتيجي المخزن في الكهوف؛ بهدف خفض أسعار الوقود ومن ثم تقليل غضب الأميركيين والحفاظ على الأغلبية في مجلسي الكونغرس خلال الانتخابات المقررة في الثامن من نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن السبب الثاني يتمثل في زيادة الضغوط على روسيا، حيث أكد بايدن أن واشنطن لن تدع بوتن يستخدم موارده في مجال الطاقة “سلاحا”، موضحا أن السبب الثالث يتمثل في مراوغة إيران في مفاوضات فيينا، حيث إن طهران كان يُنظر على أنها البديل للوقود الروسي.

مزمز