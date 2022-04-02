أغاني وأغاني 2022 ..مصعب الصاوي أمام تحدي حضور السر قدور الطاغي وغيابه المأساوي





أغاني و أغاني … -٢٠٢٢

(١)

مصعب الصاوي أمام تحدي حضور السر قدور الطاغي ، و غيابه المأساوي …

أحبطني جداً هذا الكسل و هذا الفقر الذهني و الخيال القاصر الذي أظهرته إدارة قناة النيل الأزرق و بلادنا تفتقد الراحل المقيم السر قدور أحد صانعي رواجها و أحد أهم مبدعي البلاد ، إنعدام الخيال الذي جعل القناة تتكاسل عن اللحاق بالراحل المقيم السر قدور لتسجيل حلقات البرنامج معه بالقاهرة قبيل رحيله و هو أمر غير مكلف مادياً و لكنه بحاجة إلى روح لا تتحلى بها أجهزتنا الإعلامية و لا القائمين على أمرها .

هذا الموسم هو بداية و نهايتان …

بداية لعلاقة جديدة تجمع بين مصعب الصاوي و مشاهدي و فناني و فنيي البرنامج بعد أن تعذر حضور الأستاذ السر أحمد قدور من مقر إقامته بالقاهرة كعادته قبيل شهر رمضان لتسجيل حلقات البرنامج ، و هي بداية لبرنامج تحت ذات المسمى و لكنه لن يكون ذات البرنامج الذي عرفناه و ألفناه و صار طقساً رمضانياً و وسماً هاماً لأمسياتنا الرمضانية لقرابة العقدين من الزمان …

و نهاية لبرنامج حمل ذات الإسم لكنه حمل روح السر قدور الذي وهبه ما تبقى من عمره بالمعنى الحرفي للكلمة ، لذلك كانت نهاية أخرى ، هي نهاية حياة السر قدور ، تلك الحياة الحافلة بالعطاء و الغناء و الحكايا و الوناسة .

تأبى روح السر قدور إلا أن ترحل عن دنيانا لتعلن عن غياب جسده و روحه و ضحكته المجلجلة عن برنامج كان جزءاً من حياتنا و أنتهت حياته بنهاية علاقته به …

كنت أظن أن التحدي الذي سيكون أمام مصعب الصاوي هو كيفية تغيير فكرة البرنامج نفسه و بنيته التي تقوم على إفادات شاهدٍ عيان على ميلاد الغناء و الكلمة و اللحن و ماوراءهما من مواقف و ذكريات ، و لكن أرادة الله جعلت من تحدي مصعب الصاوي عدة تحديات مركبة برحيل السر قدور عن دنيانا و ليس مجرد غيابه عن البرنامج .

مصعب الصاوي النافذ الفذ المجتهد لا خلاف حول مقدراته و قدرته على إدارة دفة سفينة غاب عنها ربانها ، لكنه الآن مواجه بتحدي عاطفي و عملي ، فسيعمل مصعب الصاوي تحت ضغط المقاربات و المقارنات بين مصعب الصاوي الذي هو بيننا الآن يتحدى حضور السر قدور الطاغي و تلقائيته و غيابه المأساوي …

حلقة هذا المساء التي تم تسجيلها قبيل رحيل الأستاذ السر قدور ، كان ضيفها الرئيس الفنان كمال إبراهيم سليمان ( ترباس ) ، و هو أحد الفنانين الذين أسهم الراحل المقيم السر قدور في صياغة شخصيته الفنية التي تراوح بين فن الغناء الشعبي و الحديث ، و التي لفها ترباس بشخصية ساخرة و عباءة و عمامة ( عشر مترية ) ليكمل إحداثيات الخروج عن خارطة فن الغناء الشعبي دون الدخول إلى بوابة الحديث بشكله المطلق .

قدم كمال ترباس في مستهل الحلقة أغنية ( قاضي الغرام ) و هي من كلمات و ألحان الراحل المقيم السر قدور .

هاجر كباشي العائدة إلى السودان بعد طول إغتراب ، شاركت في أولى حلقات هذا الموسم بمشاركة أداء لرائعة السر قدور و العاقب محمد حسن ( غني يا قمري ) …

هدى عربي و إنصاف فتحي قدمتا لنا في إطلالة لهما هذا الموسم أغنية ( تاتي) من كلمات و ألحان السر قدور .

الوافد الجديد على البرنامج الفنان الشاب محمود درير قدم لنا هذا المساء من كلمات السر قدور و ألحان الموسيقار العاقب محمد حسن أغنية ( حنيني إليك) و هي من أعمال الفنان الكبير محمد ميرغني .

يا قمير باين …

من كلمات و ألحان الراحل المقيم السر قدور قدمتها لنا في ختام أولى حلقات الموسم مكارم بشير .

الرحمة و المغفرة لقمر البرنامج و شيخ الفنانين السودانيين كما وصفه خلفه مصعب الصاوي و خالص العزاء لأسرته و محبيه و للشعب السوداني الكريم .

غداً إن شاء الله نلتقي ،،،

كمال الزين