شاهد بالفيديو: أغنية سودانية تتصدر التريند وتصل العالمية بترديدها من جماهير عربية





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله مجموعة من المغنيين العرب وهم يرددون الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل) للفنان الشاب شكر الله عز الدين.

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد تصدرت الأغنية التريند بمنصات التواصل الإجتماعي وأصبحت تردد في عدد من الدول والفنانين العرب خاصة بعد إن نجحت المطربة بلقيس في إجادتها وأحبها منها جمهورها والشعب السوداني.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)