شاهد: مُطربة سودانية ترتدي الحجاب، وتبث لايف أثناء أدائها العُمرة من جوار الكعبة المشرفة





ظهرت المطربة السودانية “إيمان بت ام روابه” مرتدية الحجاب، في خطوة لاقت إعجاباً من قبل جمهورها.

وبثت “أم روابة” لايف على صفحتها بفيسبوك، أثناء أدائها مناسك العمرة، من جوار الكعبة المشرفة، وتقدم رئيس رابطة محبي فن الفنانة إيمان بت ام روابه المؤثر الاجتماعي، فهد الأزرق، بالتهنئة لـ “إيمان” بمناسبة أداء العمرة، سائلاً الله أن يتقبل منها.

ونجحت المطربة السودانية الصاعدة إيمان أم روابة في صنع قاعدة جماهيرية عريضة وذلك بعد ظهورها المتكرر عبر مقاطع فيديو، لاقت رواجا واسعاً، من حفلات تغنت فيها مؤخراً، واشتهرت أم روابة بتقديم أغاني الحماس والسيرة إضافة لبعض الأغنيات السودانية الشهيرة.

الخرطوم: (كوش نيوز)